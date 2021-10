’Zorgbeleid scoort slecht’

Maar dat in 10 jaar tijd 10.000 ziekenhuisbedden verdwenen zijn, de ic-capaciteit is afgebouwd van 2800 naar 1150 reguliere ic-plekken waardoor wij te krap in zorgcapaciteit blijken te zitten in geval van een epidemie, daar staat niemand bij stil. Deze regering is meesterlijk in het afleiden van de gevolgen van het gevoerde beleid en men trapt er en masse in. Als het over geld erbij voor de zorg gaat, rennen Kamerleden hard weg, het is niet gek dat 27.000 verpleegkundigen hun voorbeeld gevolgd hebben het afgelopen jaar.

Bertie Steur, Renesse