De Grote B&B Vol Liefde roddel factcheck

Dus als ik het goed heb, zocht Harry van Debbie meer een P.C. Hooftstraat-typetje en doet hij het daarom nu niet met Debbie maar met Thalia, terwijl Thalia zogenaamd tot over haar oren was op Leendert in die treurige watermolen vol afgeknipte teennagels, maar omdat Leendert zich voor de zoveelste keer bedacht zit hij nu weer met lege handen aan de piano een liedje van Kensington te spelen.