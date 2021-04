Ga prikken en blijf weg uit privélevens

De leiding van de corona-operatie komt steeds verder van de werkelijkheid te staan. Er worden keuzes gemaakt die alleen te verklaren zijn uit gevoeligheid voor lobby of deelbelang. Dan gaat er een miljard naar ’Fieldlabs’ die niets meten of er wordt een zinloze testsamenleving ingericht, terwijl we straks gevaccineerd zijn. De 538-sessie, ten onrechte aangeduid als medisch experiment, is maar ternauwernood afgeblazen. En dan de oneindige reeks persconferenties.