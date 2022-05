Brief 1: ’Lelystad Airport is de oplossing niet’

Er zijn mensen die denken dat het openen van Lelystad Airport de lange rijen op Schiphol kunnen verhelpen. Zijn daar dan geen personeelstekorten? Schiphol of Lelystad wat is het verschil? Personeel moet aangenomen worden via dezelfde werkgever en daar ligt dus het probleem. Een ding begrijp ik niet. Schiphol heeft toch tijdens covid 19 , miljarden ontvangen om personeel een salaris te kunnen betalen om ze niet te hoeven ontslaan zoals ook andere bedrijven deden?

H. Mahieu, Leidschendam