De Stelling: Meer doen tegen energieverspilling

Kopieer naar clipboard

Om energie te besparen moeten winkeliers in Parijs vanaf vandaag tijdens openingstijden de deuren gesloten houden als de airconditioning (of de verwarming) aanstaat. De Eindhovense fractie van de Partij van de Dieren pleitte er al eerder voor om ondernemers in het centrum van Eindhoven te verplichten de deuren dicht te houden, om energie te besparen. Moeten we het Franse voorbeeld opvolgen en meer doen tegen energieverspilling of gaat dit te ver?