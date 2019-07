Brief 2 ’Fundament FvD te zwak’

We Hadden de LPF, de PVV en nu het FvD. Allemaal jonge veelbelovende partijen. Met bevlogen ’starters’. Maar het schijnt nog tot geen van allen te zijn doorgedrongen dat je, wil je iets betekenen, je een goed kader moet hebben. Een generaal stelt niets voor zonder soldaten. En daar mankeert het aan; ze hebben en hadden geen van allen voldoende kader. Het leek iets te worden in de waan van ’iets nieuws’.

Toen Pim Fortuyn uitviel was het gedaan. Wilders wil geen tegenspraak en heeft daarom een ledenloze partij. Hoewel de PVV-gedachte bij veel Nederlanders leeft, is Wilders te extreem geworden en vallen zijn uitspraken, ingegeven door de gedachte nog populair te zijn, gewoon slecht. En Baudet? Een haantje. En Otten, ook een haantje. En dat gaat niet in een klein kippenhok.

De echte haan Hiddema is niet in staat, ondanks zijn vaak vlijmscherpe en vol humor zittende commentaren, om de andere hanen uit elkaar te houden. Trouwens, ik krijg de indruk dat Baudet alleen oog heeft voor Baudet. En dat gaat even goed, maar er lopen minder idioten rond in Nederland dan de politiek denkt.

De conclusie is dat het FvD dezelfde weg volgt als de LPF. Als je iets groots wilt bouwen, zorg dan eerst dat je fundering sterk genoeg is.

J. Prins, Sliedrecht

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: