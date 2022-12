’Afgrijzen over geweld jongeren’

Ik ben van een generatie die geboren is tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik kijk met afgrijzen naar het verschrikkelijke geweld in films en computerspelletjes. Het is voor mij duidelijk dat het gemak waarmee deze afgrijselijke beelden worden geconsumeerd één van de oorzaken is van de toename van geweld in onze maatschappij. De grenzen tussen werkelijkheid en fantasie vervagen. Jongens willen er graag bij horen en zien niet in dat dit verschrikkelijke gevolgen heeft. Ik heb nooit begrepen dat men het amusant vindt mensen te zien lijden en sterven. En ouders die het goede voorbeeld moeten geven, doen soms enthousiast mee.

Robert van Meerendonk