Uitslag Stelling: ’Voorbereiden op winterkou’

Daardoor komen prijzen en voorraden onder druk te staan. Een reactie: ,,Als de Nordstream 1 dicht blijft, dan kun je erop rekenen dat Duitsland gaat vragen of Nederland gas gaat leveren en dan krijgen wij ook voorraadproblemen.” Een andere respondent gelooft Duitsland een omvangrijke economische crisis tegemoet gaat, als Rusland niet meer levert. ,,En daar gaat Nederland ook enorm veel last van krijgen.” Daarom: ,,Als goede buren moeten we Duitsland gaan helpen.”

Eveneens driekwart van de stemmers denkt dat de Gasunie zegt geen problemen te verwachten om ons probeert gerust te stellen. Een respondent: ,,Dat is lastig in te schatten. Het zou natuurlijk ook kunnen betekenen dat Den Haag wil dat wij zo veel mogelijk zonnepanelen en warmtepompen gaan aanschaffen.”

Bijna alle stemmers vinden dat Den Haag op de proppen moet komen met een gasplan om zekerheid te geven dat er van de winter geen tekort ontstaat. Een deelnemer: ,,Dat plan zal van de mensen zelf moeten komen, want uit Den Haag kun je wat dat betreft niks verwachten.” Iemand anders schampert: ,,Anticiperen op situaties in de nabije toekomst, zit er in het huidige politieke klimaat echt niet in.”

Een van de onderdelen van het gasplan zou volgens een grote meerderheid van stemmers moeten zijn dat de gaskraan in Groningen weer volop open moet gaan. Een respondent: ,,Open die gaskraan in Groningen, compenseer de gedupeerden rijkelijk zodat er in Groningen draagvlak hiervoor komt.”

Dat gas moet alleen wel in Nederland blijven. Slechts een miniem aantal respondenten vindt de brandstof geëxporteerd mag worden. Toch zegt een voorstander: ,,Exporteer dat gas en vul met de opbrengst de Nederlandse schatkist zodat geïnvesteerd kan worden in kernenergie.” Een tegenstander vindt dat Nederland het gas voor zichzelf moet houden: ,,Hoezo exporteren als hier al een tekort is?”

Driekwart van de stemmers vindt echter niet dat Nederland en de EU Rusland tegemoet moeten komen om weer aan gas te kunnen komen. Een respondent vindt het ‘logisch’ dat Rusland reageert op de economische sancties. ,,Maar niet iedereen in Europa heeft hier last van. Frankrijk heeft kernenergie, geen centje pijn.”

De helft van de deelnemers vreest de komende winter, de andere helft is juist niet bang voor gasschaarste. Een optimist meent: ,,Wellicht wordt het een lastige winter, maar er zijn genoeg alternatieven te bedenken. Zet gewoon die kolencentrales weer aan.”

Energieminister Rob Jetten wil dat Nederlanders in ieder geval energie gaan besparen. De ene helft van de stemmers geeft daaraan gehoor, maar de andere helft is dat juist weer niet van plan. Een opponent stelt: ,,Ik hoor al twintig jaar dat ik moet besparen, maar dat houdt een keer op. Waarschijnlijk zit ik deze winter met vijf truien aan in huis.”

De meeste deelnemers hebben geen alternatief voor de gasverwarming van hun huizen. En bijna niemand heeft een woning die al van het gas af is. Zij vrezen dan ook de energienota dit najaar.