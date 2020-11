’Rotjes dit jaar nog toestaan’

Dat de regering negen weken voor de jaarwisseling het verbod kenbaar maakt is onbezonnen en gaat miljoenen kosten. Handelaren dienen te worden gecompenseerd en de regering moet honderden containers gevaarlijk vuurwerk opslaan in munitiedepots. Op welke wijze deze t.z.t. onschadelijk gemaakt worden is onduidelijk. Mogelijk een tikkende tijdbom voor jaren.

De kortetermijnbeslissing onder de dekmantel van Covid-19 is laakbaar en kost ontiegelijk veel geld. Door dit jaar vuurwerk nog toe te staan en het verbod begin volgend jaar kenbaar te maken had men teleurstelling en narigheid kunnen voorkomen.

J.C.M. Sijm