Aanstaande woensdag worden in ons land de eerste mensen gevaccineerd tegen het coronavirus, twee dagen eerder dan aanvankelijk aangekondigd. Bent u blij dat het kabinet uiteindelijk gezwicht is voor de sterke lobby van de ziekenhuizen om hun acute zorgpersoneel zo snel mogelijk in te enten of niet?

Stelling: Vervroegde start vaccinatieproces goed nieuws

