Premium Het beste van De Telegraaf

Opinie Afshin Ellian Aanvallen op sociale media puur voor meer volgers: vervolg deze hooligans

Door afshin ellian Kopieer naar clipboard

Geen vrijheid zonder veiligheid. Kamerlid Geert Wilders wordt al bijna 20 jaar zwaar beveiligd. Hij is de zwaarst beveiligde politicus in Europa. In hun afschuwelijke preken hitsen Pakistaanse imams hun toehoorders op om Geert Wilders te doden. Wilders heeft letterlijk alles gegeven voor zijn kritiek op islam, kritiek met woorden. Meer is het uiteindelijk niet. Ook mijn eigen zoon wordt zwaar beveiligd. Hier gaat het om de georganiseerde misdaad. Stapje voor stapje ondermijnen groepen, zoals jihadisten en criminelen het statelijke geweldmonopolie.