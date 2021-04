’Oproep in moedertaal’

Een helder en verstandig betoog van de Wethouder van Onderwijs in Den Haag: ’Ouders, leer Nederlands in het belang van uw kind’ (Tel. 31/3). Dit zal de kansenongelijkheid verminderen. De gemeente werkt hier hard aan, maar de boodschap zal ook bij desbetreffende ouders terecht moeten komen. Misschien is het -zolang deze ouders het Nederlands niet voldoende beheersen- een idee om de boodschap in hun moedertaal over te brengen.

Henny Dubbelman