’Bedrijven moeten niet aan politiek doen’

Bij het lezen van dit artikel bekruipt mij een onbehagelijk gevoel, is deze beslissing werkelijk ingegeven vanuit een moralistisch oogpunt of is dit gewoon een ordinaire marketingtruc? Zo’n 90% van de omzet komt uit de Amerikaanse markt, dus het omzetverlies uit de bezette gebieden is nihil. Bedrijven dienen niet op de stoel van de politiek te gaan zitten en zich gewoon bezighouden met hun core business, ijsjes aan de man brengen, of dezen nu wonen in Timboektoe of in Japan.

Ton Divendal, Uitgeest