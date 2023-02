Premium Het beste van De Telegraaf

Column Eddy Terstall In Oekraïne vallen kopstukken van de oppositie niet uit het raam

Door Eddy Terstall

De Oekraïense president Volodimir Zelenski had het vorige week over de westerse waarden waarvoor hij zegt te strijden. Op de sociale media ging een deel van de toetsentikkers direct los. De teneur in een bepaalde hoek van het debat was: ’Oekraïne is corrupt en de westerse wapenlobby heeft Zelenski als pion’.