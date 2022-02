Bekijk ook: Uitstoot stikstof legt bom onder woningbouw in Randstad

Terwijl er al jaren plannen voor de Lelylijn richting het noorden van ons land klaarliggen, komt de Randstad steeds meer knel te zitten wat betreft woningbouw. Waarom een hoekje van ons land dat steeds meer dichtslibt nog grotere verkeersinfarcten bezorgen? De Lelylijn geeft ruimte aan woningbouw in steden als Lelystad of Heerenveen. Ver weg zegt u? We hebben het nog altijd over micro-afstanden. Daarbij, filetijd is altijd verloren tijd.

Gosse Talma, Meppel