Deze bikkels zwemmen ook ’s winters in open water: ’Verslavend’

Eén keer per jaar een duik in de ijskoude zee om het jaar fris te beginnen? Voor sommige vrouwen is dat niet genoeg. Want weer of geen weer: deze bikkels baden elke week in buitenwater, wanneer het thuiswerken het even toelaat. En ze zijn de enigen niet. De clubjes natuurzwemmers schieten als padden...