Uitslag Stelling: ’Nog heel even volhouden’

Iemand die het huidige coronabeleid prima vindt: „Er wordt niet te veel toegegeven aan wensen om meer vrijheden te krijgen. Het is verstandig om nu nog even de teugels strak te houden en ondertussen zo snel mogelijk iedereen te vaccineren”. Sommige respondenten merken op dat eerdere versoepelingen het afgelopen jaar steeds weer hebben geleid tot een toename van het aantal besmettingen. „Dat moeten we nu met zijn allen zien te voorkomen.” „Je moet de boot niet laten zinken in het zicht van de haven”, reageert een ander beeldend. „We zijn er het snelste vanaf als iedereen zich aan de regels houdt.”

Maar er zijn bijna net zoveel respondenten (47%) die het besluit van het kabinet om voorlopig vast te houden aan de strenge regelgeving niet snappen. „De lockdown van vorig jaar toen de winkels en horeca open waren etc. werkte ook goed, dus waarom nu deze harde lockdown?”

Een andere criticus: „Ik vind het verkeerd. De winkels en terrassen moeten open voordat half Nederland failliet gaat of in de financiële ellende zit”. Weer een ander schrijft: „De overheid maakt mensen, bedrijven en de economie kapot en zadelt ons en onze nakomelingen op met een gigantische schuld”.

De logica van de huidige regels ontgaat veel respondenten. „Met 100 personen dagelijks hutjemutje in de supermarkt boodschappen doen terwijl er maar 50 mensen in een grote meubelzaak of warenhuis mogen. Dat valt gewoon niet te verkopen”, stelt een deelnemer. Een medestander verwijt het kabinet zwalkend beleid, ’waardoor het draagvlak voor de maatregelen verdwijnt’.

Ook voorstanders van de harde lockdown erkennen dat het coronabeleid van het kabinet soms zwalkt, maar onder hen is daar vaak meer begrip voor. „De regering doet haar best. Dat betekent dat er soms naar bevinding van zaken gehandeld moet worden. Dat is geen zwalkend beleid, maar handelen naar voortschrijdend inzicht.”

Over het perspectief dat tijdens de persconferentie maandag werd geboden, hebben veel stellingdeelnemers hun twijfels. 54% durft er nog niet op te vertrouwen dat er over drie weken wél versoepelingen komen als iedereen zich nu nog even goed aan de regels houdt.

Veel respondenten beschouwen die beloftes als verkiezingspropaganda. „Er wordt ons een worst voorgehouden dat er hierna wellicht enige versoepelingen komen, terwijl ze bij voorgaande persconferenties steeds vasthielden dat ze ’niet in een glazen bol’ konden kijken. Hoe toevallig is dat met de verkiezingen in het zicht?”

Een meerderheid (54%) ziet het, ondanks het geschetste perspectief, dan ook nog niet gebeuren dat we ons normale leven binnenkort weer enigszins kunnen oppakken.

Helemaal zoals vanouds zal het voorlopig sowieso niet worden, verwachten veel stellingdeelnemers. En sommigen vinden dat ook helemaal niet zo erg. „Laten we de positieve zaken meenemen naar de toekomst, zoals het thuiswerken, het minder reizen etc. Corona heeft niet alleen maar slechte dingen met zich meegebracht.”