Westen moet zich niet laten intimideren door dreigende retoriek Poetin

Buitenland

Veiligheidsraad VN bijeen over lekken in Nord Stream 1 en 2

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vrijdag bijeen over de enorme schade die kennelijk met opzet is aangericht aan de twee gaspijpleidingen in de Oostzee die Russisch gas van Rusland naar Duitsland moeten brengen. Rusland heeft om het spoedberaad gevraagd.