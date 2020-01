Brief 1: ’Juist ouderen zorgen voor stagnatie’

Er wordt wel gesproken over nieuwbouw en dan met name voor de jonge gezinnen want daar zit blijkbaar de grootste pijn. Ook ouderen, van wie de kinderen uitgevlogen zijn, willen vaak kleiner en goedkoper gaan wonen maar ook daarvoor zijn nauwelijks woningen beschikbaar.

Juist die groep zorgt daardoor voor stagnatie in de doorstroming. Ouderen willen vaak graag een deel van de overwaarde van hun woonhuis verzilveren om van de ’oude dag’ te kunnen gaan genieten. Voorlopig neemt de vergrijzing alleen maar toe en dienen senioren langer zelfstandig te blijven wonen. Regeren is en blijft vooruit zien maar dat was jaren geleden ook al zo.

F. Habers, Emmeloord

