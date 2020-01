Uitslag stelling: Aangifte wordt ontmoedigd

In SAFE werken overheid, bedrijfsleven, branchepartijen en kennisinstellingen samen tegen fietsendieven. Het aantal ontvreemde fietsen is de afgelopen tien jaar weliswaar teruggelopen van 850.000 naar 500.000 maar veel stemmers vermoeden dat dit niet zozeer te maken heeft met dat er minder fietsen worden gestolen, maar doordat de bereidheid om de diefstal te melden drastisch terugloopt. Zij denken dat het vertrouwen in een goede afloop al tot het nulpunt is gedaald.

Die aangiftebereidheid - nu 25 procent - zal nog verder teruglopen, menen de respondenten. Er zijn er maar weinig die denken dat aangifte doen helpt om een fiets terug te krijgen.

Twee derde denkt wel dat de track & trace systemen die nu in veel dure fietsen zitten, veel diefstallen kunnen voorkomen dan wel oplossen. „Misschien moet er een bedrijf komen met bevoegdheden dat fietsen met een track & trace systeem kan opsporen en terughalen”, suggereert een stellingdeelnemer.

Driekwart van de stemmers is van mening dat eigenaren met duurdere fietsen zoals e-bikes en bakfietsen beter letten op hun rijwiel. Velen denken dan ook dat het voorkomen van diefstal voor het grootste deel bij de eigenaren van deze rijwielen zelf ligt. Sommigen raden onder meer aan om betere sloten te kopen.

Georganiseerde bendes zijn in toenemende mate actief bij het stelen van fietsen. Een meerderheid van de respondenten gelooft dat het daardoor lastig is deze vorm van criminaliteit te bestrijden. Mede daarom vindt maar liefst driekwart het onbegrijpelijk dat de politie uit het samenwerkingsverband is gestapt. Volgens een stemmer blijft het bij deze bendes vast niet bij fietsen stelen alleen: „Het was hier eerst een walhalla voor autodieven en nu dus voor het stelen van e-bikes. Die Oost-Europese roversbendes stelen alles wat los en vast zit en de politie vindt het geen prioriteit? Belachelijk! Ze staan liever achter een boom mensen te bekeuren die drie kilometer te hard rijden.”

De meesten snappen er niets van dat de politie deze vorm van criminaliteit geen prioriteit vindt. Anderen begrijpen het echter wel: „Door de grote personeelstekorten moet de politie taken afstoten. De aandacht moet worden verlegd naar belangrijker misdrijven. Bovendien is veel diefstal te voorkomen door de fietsen in bewaakte stallingen te parkeren.”

Een andere respondent: „Het is de taak van de overheid ook kleine criminaliteit te bestrijden. Dit kan namelijk makkelijk overgaan tot grotere dingen. Maar dat hoeft de politie niet per se te doen. Boa’s kunnen ook fietsen opsporen en dieven bekeuren.” Een andere reactie: „We moeten allemaal alert zijn, de politie kan niet alles achter je kont aandragen.”

Maar respondenten zijn weer niet voor het voor eigen rechter spelen.

Een meerderheid vindt het geen goed idee als fietsfabrikanten door middel van track & trace zelf achter hun fietsen aangaan. Een stemmer komt tot de conclusie: „Hoe duurder en mooier de fiets, hoe groter de kans dat ie ineens een keer weg is. De politie moet optreden!”