’Is Merkel onmisbaar?’

‘Hier krijgt Rob Geus spijt van!’

Eva van de Wijdeven heeft zondagavond Expeditie Robinson moeten verlaten. Zij is de eerste kandidaat die na het verliezen van een proef haar spullen kon pakken. Dat werd tijd, want nu lijkt er eindelijk wat te gebeuren in het programma! Maar het was geen slimme zet van Rob Geus, zag Eva van Riet.