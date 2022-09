’Zo slecht gaat het nog niet’

Na weken van rumoer, gemopper en ontevredenheid, zou nu toch ook eens anders naar de huidige situatie gekeken kunnen worden, vindt Gosse Talma.

Een oorlog die de wereld niet kon voorzien had en heeft een grote impact op ons aller koopkracht. Deze regering kwam de afgelopen week met een ongekend breed steunpakket vanaf 1 januari 2023. Voor veel mensen zou eerdere steun wenselijk zijn, maar niemand zit toch op een warboel als gevolg van een slechte voorbereiding te wachten!

Het afgelopen decennium werden 3 van de 4 aanmeldcentra voor asielzoekers gesloten. Het aantal reguliere azc's werd tevens drastisch beperkt.’ Het is beschamend hoe daardoor nu onmenselijke situaties in Ter Apel ontstonden. Maar: ook op dit dossier zijn de afgelopen week grote stappen genomen. Zo komt er bijvoorbeeld extra opvang in Zoutkamp.

De toestand rondom de stikstof en de boeren heeft onnodig veel onrust teweeg gebracht. De communicatie vanuit de overheid was helaas vanaf de start niet goed. Inmiddels zijn alle partijen weer met elkaar in gesprek en ontstaat er een gesprekssfeer waarbij er weer naar elkaar wordt geluisterd.

Is het niet de hoogste tijd dat we weer met iets meer tevredenheid naar de vorderingen op veler terrein gaan kijken? Het is allemaal nog niet af, maar met elkaar de put in praten is ook nog nooit een probleem opgelost!

Gosse Talma, Meppel