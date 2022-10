’Verhoging belasting dient geen enkel doel’

Binnenland

Van Ooijen stopt overleg over drankgebruik vanwege ’impasse’

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) stopt het overleg over problematisch drankgebruik. De gesprekken leveren te weinig op, zo schrijft hij in een brief aan de Kamer. „Streven naar consensus is ontzettend waardevol. Maar in deze situatie leidt het tot impasse.”