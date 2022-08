Tijdens een kwartiertje wachten tot er weer een plekje was in de volle parkeergarage Princehaven fietste er een drietal gassies van een jaar of tien naar beneden de garage in. Wat moeten die daar, dacht ik met enig wantrouwen. Dat was gauw duidelijk toen ik eindelijk de immense garage in kon rijden. Die knullen fietsten rond en wezen mij de enige vrije parkeerplaats aan. Prachtig, dat verwacht je niet. Ik heb ze natuurlijk wel een fooitje gegeven.

Niek Gahrmann

