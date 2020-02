Maatregelen nodig tegen coronavirus

Ik hoorde van de week dat een basisschool het niet nodig vindt om kinderen te testen die in de voorjaarsvakantie naar Italië zijn geweest zolang die kinderen zich maar goed voelen. Maar er zijn nu twijfels over de incubatietijd, deze is mogelijk langer dan 14 dagen. Wellicht is dat de reden dat het virus in het begin zo massaal om zich heen greep. Mensen worden na een korte quarantainetijd vrijgelaten om vervolgens anderen te kunnen besmetten voordat ze tóch ziek worden. Ook vindt men het niet nodig mensen op Schiphol of andere vliegvelden bij binnenkomst van Nederland extra te controleren. Nu zijn er in ons land nog geen besmettingen geconstateerd, maar dat is een kwestie van tijd. Ik zou ervoor willen pleiten dat er snel goede mondkapjes aan iedere burger van Nederland worden verstrekt.

Pauline van Neck,

Rotterdam