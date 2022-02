Premium Cultuur

Aimée de Jongh tekent korte strip over cyberpesten

Cyberpesten, sextortion - dat is afpersing met seksueel getinte foto’s of een naaktvideo van het slachtoffer - en ware vriendschap die alles overleeft. Het zijn serieuze onderwerpen die Aimée de Jongh aansnijdt in Vroeg donker. Deze ultrakorte graphic novel maakte zij speciaal voor de Boekenweek van...