’Zwaar werk beter belonen’

Door laagopgeleide emigranten binnen te halen, hou je dit ellendige systeem in stand. Waarom moeten hoger opgeleiden als accountants, advocaten etc. een uurloon van honderden euro’s, plus bonussen en allerlei extra’s opstrijken en moet iemand anders voor 12 euro per uur hun huis, kantoor, tuin en zelfs hun stront opruimen?

Als onze welvaart beter, eerlijker en naar draagkracht zou worden verdeeld, zou Nederland een stuk verdraagzamer en prettiger zijn om te leven. De verschillen zijn uit de klauwen gelopen, bovenin te veel en onderin te weinig! En als dat allemaal goed geregeld is, kun je altijd nog goed opgeleid en inzetbaar personeel binnenhalen.

W. De Brouwer, Haelen