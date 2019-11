Het verhogen van de maximumsnelheid was in 2010 één van de symbolen bij het aantreden van Rutte I; er zou een andere, rechtse wind door het land gaan waaien. Vanaf dat moment poseerde de verantwoordelijk VVD-minister stralend bij 130-verkeersborden, werden de fractieburelen in Den Haag ermee versierd en verkocht partijleider Mark Rutte zijn VVD als de ’vroempartij’.