Brief 2: ’Geen wil voor strenger beleid’

Duizenden jonge mannen komen hier, maar overal vandaan. Waar zijn de vrouwen, kinderen of ouderen? Wel vooruitgestuurde kinderen om gezinshereniging te forceren. Of ’Oekraïense studenten’ die het duidelijk niet zijn. Een oplossing is om niet alles klakkeloos aan te nemen. Of hoe België het aanpakt door de Dublinregels te hanteren: “Asielzoekers moeten weten dat België hen terugstuurt naar het land waar de asielprocedure is opgestart. Want dat zou anders kunnen zorgen voor een hogere instroom”. Dat doen wij dus niet. Het is dan ook een drogreden van Rutte om te zeggen dat het niet kan, ’tenzij we uit de EU stappen’. Er is gewoon geen wil en consensus voor strenger beleid. Het kabinet kiest voor de naïeve weg en doormodderen, wat het volk miljoenen euro’s kost.

Pim van Duijn, Hoevelaken

