’Constant gereis van Volt-senator opvallend’

Eddy Hartog (Volt) is in de Eerste Kamer gekozen na de stem van een rebellerend GL-Statenlid in Zuid-Holland. Een opvallend gegeven: de ex-ambtenaar bij de Europese Commissie woont in het idyllische kustplaatje Greystones in Ierland. Daarnaast heeft de nieuwe Volt-senator een pied-à-terre in Brussel. Verhuizen naar Nederland is hij niet van plan. „Dat hoeft ook niet.” Deze senator heeft geen angst voor zeeniveau verhoging! Frappant voor deze partij! Gelooft zijn eigen visie niet! Grappig toch!

Ruud Kraan