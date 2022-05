Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Het World Economic Forum is vooral een peperduur, exclusief congres

Door Wilson Boldewijn Kopieer naar clipboard

Het was een klein bericht op Twitter waarin stond dat premier Mark Rutte en vice-premier Sigrid Kaag het World Economic Forum in Davos gaan bezoeken. Voor de coronapandemie zou ik deze mededeling schouderophalend hebben doorgescrold, maar inmiddels bevinden we ons in een andere wereld.