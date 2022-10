’Hoop op einde onderdrukking Iran’

Ik zou graag willen dat hij gelijk zou krijgen en dat het in Iran weer wat leefbaarder zou worden. Momenteel trotseren daar de vrouwen de machthebbers door de hoofddoek te verbranden en de haren af te knippen. Men wil terug naar het luxueuze leven dat de Iraanse bevolking had voordat de Sjah van (toen nog) Perzië uit zijn land werd verdreven en Ayatollah Khomeini daar de macht greep. Welnu, de rest is geschiedenis.

Onderdrukking, jarenlange gevangenisstraffen en openbare ophangingen aan takels beheersen daar nu het dagelijkse leven. Vooral homo's moeten het ontgelden en moeten hun geaardheid met de dood bekopen. Honderdduizenden Iraniërs zijn er sindsdien het land ontvlucht en hebben ergens in de wereld asiel gekregen. Elke heersende Ayatollah treedt nog barbaarser op dan zijn voorganger. Voorwaar geen pretje om daar te leven. Dappere vrouwen proberen daar nu tegen in te gaan. Maar ik vrees dat dit van korte duur zal zijn.

Het einde van de islam in Iran? Al moeten de ordetroepen de straten rood kleuren, het zal hen een zorg zijn. De huidige leider Raisi is erger en barbaarser dan al zijn voorgangers. Ik prijs de moed van de vrouwen, maar ik ben bang dat het verzet in veel bloed gesmoord zal worden.

Jan Muijs, Tilburg