Uitslag Stelling: Prikbewijs indirecte dwang

Een reactie van een voorstander: „Het is de enige manier om de maatschappij weer open te gooien.” Iemand anders: „Prima dat iemand tegen vaccinatie is, maar zo’n afwijkende mening heeft wel consequenties.” Een tegenstander vindt dat vaccineren een eigen keuze moet zijn. „Die keuze mag niet gemaakt worden onder dreiging dat je anders nergens meer heen kunt.” Een medestander: „Zo’n vaccinatiebewijs is een vorm van indirecte dwang.” En: „Dit komt eigenlijk neer op een vaccinatieplicht.”

Verder vindt een kleine meerderheid van de stemmers dat werkgevers werknemers niet mogen vragen naar hun vaccinatie.

Een respondent vreest het ergste: „Dat je niet vraagt naar gezondheidsgegevens, is nou eenmaal het principe van het medisch geheim. Als dit wordt toegestaan, dan kunnen werkgevers alles maken. Dan kunnen zij bijvoorbeeld ook mensen met andere ziektes weigeren.”

Dezelfde stemverhouding is te zien bij vragen over het vaccinatiebewijs bij scholen en zorgcentra. Ook dit vindt een krappe meerderheid niet kunnen. Een respondent is van mening dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen scholen en cafés. „Op scholen mogen ze het wel vragen, omdat er veel jongeren bij elkaar zitten. Naar het café gaan is geen verplichting.” Anderen vinden juist dat het vaccineren niet verplicht gesteld moet worden voor scholen, omdat er nou eenmaal een leerplicht is en je daarom kinderen niet kunt weigeren.

Een flinke meerderheid is tegenstander van een algehele vaccinatieplicht. Een reactie: „Laat mensen zelf beslissen of ze ziek willen worden van een virus waarbij de overlevingskans nog zeer groot is.” Maar een voorstander van de prikplicht meldt: „Het is je maatschappelijke plicht om de schade voor anderen zo veel mogelijk te beperken.” Anderen zien vaccineren als de enige uitweg uit de coronacrisis. Sommigen zijn bang dat het virus anders de tijd krijgt te muteren, waar ’geen enkel vaccin tegenop kan’.

De horeca toonde zich verheugd met het nieuws over de vaccinatiebewijzen en ziet hierin een kans om snel weer open te kunnen. De meeste respondenten denken dat uitgesproken tegenstanders van vaccineren zich dan toch laten prikken, om naar de kroeg te kunnen.

Een respondent schampert: „Als het in dit tempo gaat, dan kunnen het eerstkomende jaar alleen de tachtigjarigen naar de kroeg.” Iemand anders: „Jongeren zijn horeca- en evenementenbezoekers, maar zij komen pas als laatsten aan de beurt. Ik vrees dat het dan te laat is voor de horeca.” Een deelnemer vindt dan ook dat een vaccinatie-identificatie pas kan plaatsvinden als iedereen de kans heeft gehad om een vaccin te krijgen. Dat de horeca en de evenementenbranche uit de malaise gaan komen, gelooft slechts een derde van de respondenten.

Bijna alle respondenten denken dat er gefraudeerd gaat worden met vaccinatiebewijzen. Een reactie: „Natuurlijk zullen er altijd Nederlanders zijn die gaan frauderen. We zullen er tegenin gaan, als er iets van ons wordt gevraagd. Dat zit in onze volksaard.”