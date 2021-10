’Online doodsbedreigingen onaanvaardbaar’

Want het is inmiddels de normaalste zaak van de wereld om elkaar op sociale media voor rotte vis of erger uit te maken. Er is een grens aan de vrijheid van meningsuiting en daarom is het ook goed dat moderators onaanvaardbare uitingen weren. En dan al die zogenaamde schuilnamen waaronder de bedreigingen de wereld in worden geslingerd. Wees eens een echte vent of vrouw en gebruik je eigen naam in plaats van weg te duiken!

Bas Overmars, Amsterdam