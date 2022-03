’Oorlog gooit roet in CO2-plannen’

Luchtstromen vanuit het Oosten zullen de reeds gedane alsook de nog komende miljarden aan euro’s kostende opofferingen om de CO2-reductie te bewerkstelligen de komende jaren volledig tenietdoen; om van de stikstofwaarden nog maar te zwijgen.

En zo is maar weer eens aangetoond dat een langetermijnplanning voor uitstootreductie niet reëel is. Is het niet ergens een vulkaan die zich nergens iets van aantrekt, dan is er wel ergens een oorlog die roet in de atmosfeer gooit. Sta je daar als klimaatwetenschapper, met al je rekenmodellen en de daaruit ontsproten aannames, toch mooi voor Jan met de kleine achternaam.

De milieuclubs, waaronder Urgenda, moeten als de wiedeweerga Poetin voor het Internationaal Strafhof in Den Haag dagvaarden met dezelfde eis als destijds neergelegd aan de Nederlandse regering. Ik verzeker u dan dat de dagvaarding als een mokerslag het Kremlin zal raken en dat president Poetin na verkregen vonnis dan ook meteen alle troepen zal terugtrekken.

Wim Everwijn,

Capelle an den IJssel