Premium Financieel

Pil van Pfizer tegen corona lijkt superieur

Beleggers belonen Pfizer voor de opvallend goede testresultaten van diens coronapil. Die vermindert de kans om in het ziekenhuis te belanden of te overlijden met 89%, maakte de farmareus vrijdag zelf bekend. Daarmee lijkt de Pfizer-pil superieur aan die van concurrent Merck, dat al eerder met een co...