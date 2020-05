Brief 3 ’Nauwelijks besmetting in buitenlucht’

Allereerst enkele feiten: de griepgolf van 2018 eiste 9000 levens. Voor coronadoden is dat tot nu toe ca. 6000. Seizoensinvloeden spelen in de afname van virusbesmettingen een rol. Recente onderzoeken, zoals van Maurice de Hond, geven aan dat besmetting met het coronavirus vrijwel niet plaatsvindt in de buitenlucht waar het virus vervliegt, maar door langdurige blootstelling in slecht geventileerde gesloten binnenruimten. De droge (gekoelde) lucht met het virus blijft daar hangen of circuleert via een ventilatiesysteem. Carnaval, kerkdiensten, koorrepetities, zorginstellingen, cruiseschepen en slachthuizen bleken daardoor infectiehaarden. Het beleid van premier Rutte blijft gestoeld op de beperkte medische inzichten van het RIVM, die ondertussen door bredere onderzoeken over de verspreiding van het virus zijn aangevuld of bijgesteld. Zijn strategie is (nog) niet aangepast.

Paul Schermers, Apeldoorn

