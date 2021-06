’Zorgen om deltaplusvariant’

Wereldwijd zagen we de tendens dat de coronamaatregelen werden versoepeld. Reden: de forse afname van besmettingen, ziekenhuisopnames én sterfgevallen. Het grote aantal vaccinaties heeft beslist bijgedragen aan deze afname.

Behalve in het openbaar vervoer zijn de mondkapjes verdwenen en het normale leven is weer bijna volledig terug. Maar juist nu we op dit keerpunt zijn aan beland doet een nieuwe variant van het virus wereldwijd zijn intrede. Het Deltavirus en de daarvan afgeleide plusvariant.

Australië is al in de paniekstand geschoten en bondskanselier Merkel wil nu al elke Brit de toegang tot Duitsland ontzeggen. Ook Nederland zal met het nieuwe virus geconfronteerd gaan worden.

Dat is slechts een kwestie van tijd. En zeker als we zien hoe de afgelopen dagen weer massa's mensen op een kluitje bij elkaar drommen. Elke afstand tot elkaar wordt volledig genegeerd.

Ik denk dan ook dat de versoepelingen een averechts effect zullen hebben. Ziekenhuizen die al aan het afbouwen waren kunnen beter nog even een pas op de plaats maken. We zijn nog lang niet dáár waar we wezen willen.

Jan Muijs, Tilburg