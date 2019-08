’Boerkaqueen’ PvdA bevestigde noodzaak verbod

Iedereen heeft het nu over die malle PvdA’er in zijn gele nikab, maar op een boot stond er ook eentje. Waarschuwing: dit is geen grap. Ik weet niet meer welke boot het was - gevalletje verdringing wellicht. Maar hij of zij stond werkelijk, met een bord waarop serieus voor zijn of haar beslissingsvrijheid werd gepleit, aan boord van een van die tachtig lhbti+schepen mee te hossen in een nikab van alle kleuren van de regenboog. Als deelnemer aan de Canal Parade nota bene, waarvan de boodschap rechtstreeks indruist tegen wat men binnen fundamentalisch-islamitische kringen over andersgeaarden pleegt te denken.