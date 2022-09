Het parttimevirus in ons mutsenparadijs is hardnekkiger dan ooit

Premium Binnenland

Verwarde man die van AZC Ter Apel kwam vernielt 20 auto’s

Overal vernielde auto's in centrum Ter Apel. Verbazing over zoveel agressie. 'Reden dat ik 's avonds niet meer alleen over straat durf',,Ik hoorde geschreeuw en dacht wat is hier aan de hand?’’ Mura Salvatore rende naar het balkon van zijn appartement in het centrum van Ter Apel en zag hoe een man o...