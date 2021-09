Ik heb zo het idee dat er dit keer wel heel andere uitslagen uit zullen rollen, want menigeen die wakker is geworden (hoop ik). En ik hoop dat alle partijen zonder uitzondering mee kunnen doen aan een te vormen kabinet want laten we eerlijk zijn is het verre van democratisch dat op voorhand partijen van Wilders en Baudet worden buitengesloten.

Hoop dan ook eens dat ze een andere minister-president gaan aanstellen want m.i. is de houdbaarheid van Rutte na 10 jaar regeren nu wel versleten en we mensen nodig hebben nu die zich niet krampachtig aan het pluche vastklampen.

Dus: Gewoon nieuwe verkiezingen uitschrijven. Ik denk zelf dat D66 een enorme duikeling gaat maken.

Louis Hofman, Amsterdam