Uitslag Stelling: Groen is mooier dan tegels

Met name jonge mensen laten de tuin bij hun woning betegelen, zodat ze minder werk hebben aan hun tuin. Driekwart van de respondenten vindt dit niet slim. Een meerderheid denkt ook dat doordat de jongeren geen zin hebben om te tuinieren, het als liefhebberij zal uitsterven. Een van hen denkt de oorzaak te weten: „Omdat de huizen zoveel duurder zijn geworden, moet iedereen werken. Niemand heeft er meer tijd voor.”

Een trend bij nieuwbouwwoningen is dat de huizen steeds groter worden, en dat daarbij wordt ingeleverd op het tuinoppervlak. De meesten kunnen zich goed voorstellen dat huizenkopers kiezen voor wooncomfort. „In tuinen van nieuwbouwwoningen kun je je kont niet keren. Ik kan begrijpen dat je dan kiest voor tegels als je ook nog een loungeset en een barbecue kwijt moet.” Een andere respondent noemt deze ’postzegels’ ook te klein om ruimte te maken voor flora en fauna.

Het woonoppervlak van nieuwe woningen wordt dus steeds groter. Nu heeft iedereen 56 vierkante meter woonruimte tot zijn beschikking, over vijf jaar is dat zestig vierkante meter. Dat vinden de meeste respondenten geen probleem. Een van hen: „Lang geleden leefden we met z’n vijven op een klein flatje. Het is fijn om meer ruimte te hebben. Maar er moet meer gebouwd worden voor zestigplussers, met grote balkons. Dan komen huizen met grote tuinen weer vrij voor de jonge gezinnen.”

Met meer groen in de tuin zou het koeler worden. Dat dat zo is, gelooft een ruime meerderheid ruim twee derde wel. Een nog groter percentage denkt ook dat meer groen het klimaat in woonwijken zal doen verbeteren. Bijna allemaal vinden ze dat een ’groene’ tuin er mooier uitziet dan een met alleen maar tegels.

Respondenten vinden vaak dat gemeenten niet het goede voorbeeld geven. Een reactie: „Gemeenten halen zelf groen weg en kappen bomen.” En: „Ze bouwen liever een huis extra, in plaats van dat ze meer groen aanleggen. Dat brengt namelijk weer meer geld in het laatje.”

Een andere stemmer verbaast zich er ook over dat er in nieuwe wijken nauwelijks groen wordt gepland. „Gemeenten moeten voor de afwatering groen en grindbakken stimuleren.” Een andere tip: „Maak bij iedere nieuwe woning verhoogde bakken waar men planten en struiken in kan zetten. Dan hoef je niet meer te bukken om onkruid te trekken.”

In Amsterdam-West is een maatregel van kracht geworden die bewoners verplicht de helft van de tuin niet te betegelen. Dat vindt twee derde een goede maatregel. Toch is niet iedereen gecharmeerd van deze oplossing, die een van de respondenten betitelt als een voorbeeld van ’links communisme’. Een andere stemmer, die in de buurt woont, vindt dat bewoners die geen tegels in de tuin hebben, er maar een rommeltje van maken. „Betegelen is zoveel netter. En het water loopt echt wel weg als je waterdoorlatende tegels gebruikt.”

Aan de respondenten zal het ook niet liggen dat het groen in tuinen verdwijnt. Twee derde van de respondenten is namelijk dol op tuinieren.