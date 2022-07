Premium Het beste van De Telegraaf

Immigranten komen er niet tussen in Rome

Door Maarten van Aalderen

Wat in Londen gebeurde, is in Rome onmogelijk. Verscheidene van de kandidaten die de Britse premier Boris Johnson wilden opvolgen zijn immigranten of afstammeling van immigranten. En dat nota bene in de Conservatieve Partij.