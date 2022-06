Hooggerechtshof splijt VS nog meer uit elkaar

Premium Buitenland

Italianen ruziën over wapenleveringen aan Oekraïne: buitenlandminister stapt op

De grootste partij van het parlement in Italië, de Vijf Sterrenbeweging, is door onenigheid over wapenleveranties aan Oekraïne in tweeën gesplitst. De minister van Buitenlandse Zaken en voormalig partijleider Luigi Di Maio staat pal achter premier Mario Draghi, die voorstander is van militaire steun...