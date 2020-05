Ook de komende maanden kunnen we nog niet terug naar ons normale leven

In de strijd tegen het coronavirus nam het kabinet strenge maatregelen waardoor ons normale leven ingrijpend werd aangetast en onze economie een enorme dreun heeft gekregen. Omdat het aantal besmettingen in korte tijd snel steeg en vooral het aantal patiënten dat in het ziekenhuis op de ic belandde onrustbarend toenam, waren alle beperkende maatregelen erop gericht om de gezondheidszorg niet te laten bezwijken.