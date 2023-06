’Ajax is de weg volledig kwijt’

Ten eerste: Er is geen Ajax-dna meer aanwezig op sleutelposities binnen de club. De jeugdopleiding glijft weg in datamanagement. En dat Tylor wordt uitgeroepen tot talent van het jaar zegt eigenlijk alles over de staat van de selectie. De nieuwe aanwinst Boomen moet het gaan maken, maar dat lees je niet af aan zijn staat van dienst, de data geven echter aan dat hij erg fit is.

Ik ben zeer benieuwd naar de nieuwe trainer; hij zal wel een topper zijn gezien de profielschets, maar ik hou mijn hart vast. Ajax is nu volledig de weg kwijt en gezien de huidige leiding zal het jaren duren voor Ajax weer de weg omhoog zal bewandelen, als dat überhaupt nog gaat gebeuren.

T. Langbroek