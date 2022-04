Doe dan ook iets aan dat anonieme tweeten, Elon Musk

Sport

Oekraïner Wladimir Klitschko (46) denkt aan terugkeer in boksring

Voormalig wereldkampioen Wladimir Klitschko denkt aan een terugkeer in de boksring. De 46-jarige Oekraïner vertelde het Duitse weekblad Bild dat hij ervan droomt om het record van George Foreman te breken. Die won in 1994 als oudste bokser een kamp om een wereldtitel, de Amerikaan was toen 45 jaar.