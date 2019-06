Slavernij in elke cultuur en tijd

Het Ottomaanse Rijk bracht de destructie van het Byzantijnse Rijk op gang. Constantinopel viel op 29 mei 1453; het markeerde het einde van een rijk dat 1500 jaar had bestaan. Maar dat niet alleen, het opende de zuidoostelijke flank van Europa voor verdere penetratie van de Turken, met als hoogtepunt het Beleg van Wenen in 1683. Als die slag verloren was gegaan, hadden we nu allemaal Turks gesproken. Ik heb niks tegen Turks, maar ik vind het fijn om Nederlands te spreken en niet als dhimmi, ofwel als tweederangs burger, te hoeven leven.