Blunder Raad van State

Het lijkt erop, dat dit rechtscollege niet goed heeft nagedacht. Want wat leidt er nou tot meer stikstofuitstoot: een snelweg waar het verkeer regelmatig met draaiende motor stilstaat of zich slechts met een slakkengang kan voortbewegen, of extra asfalt waar het verkeer gewoon door kan rijden?

Zonder extra metingen te doen, weet ik daar nu al wel het antwoord op. Nu de RvS, die vastgeroest zit in allerlei regeltjes, nog zover zien te krijgen.

Jan Muijs, Tilburg