Brief 1 ’Overstappen dure aangelegenheid’

Jetten alleen bepaalt nu wat de hele Nederlandse bevolking moet gaan betalen aan gas terwijl andere landen hebben besloten dat ze samen gas inkopen via onder meer de VS, Noorwegen, Iran, etc. De bewindsman wil namelijk dat gemeenten afzien van hun goedkopere Gazprom-contract en maant hen over te stappen naar andere leveranciers. Maar gezien de gunstige tarieven waartegen gemeenten de Gazprom-contracten hebben afgesloten, en de in een jaar tijd ruim verachtvoudigde gasprijzen, is overstappen momenteel een dure aangelegenheid.

W. Schwaiger, Oosterhout

